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حملات على مخابز القاهرة لمتابعة الالتزام بأسعار وأوزان رغيف العيش

كتب:

وائل فايز
10:54 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
حملات على المخابز

حملات على المخابز

واصلت أجهزة محافظة القاهرة بناء على التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، المرور على المخابز للتأكد من ضبط الأسعار والأوزان والتيسير على المواطنين للحصول على الخبز السياحي الحر والفينو بأسعار مناسبة وعادلة، وفق توجيهات الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومتابعة الدكتور المهندس حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

 إعلان الأسعار 

وتفقد محمد عبدالوهاب، رئيس حي حدائق القبة، وصلاح عبدالستار، سكرتير الحي، بمشاركة مديرية التموين وإدارة شؤون البيئة والإدارات المعنية بالحي، المخابز المختلفة، ومنها مخبز شارع اسكندر مينا، حيث جرى التفتيش على الشهادات الصحية ومراجعة الاشتراطات البيئية والالتزام بإعلان الأسعار والوزن المعتمدين من وزارة التموين بشأن الخبز السياحي والفينو، مع اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات التموينية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.