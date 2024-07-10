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وزير الخارجية الأردني: تفجر الأوضاع في الضفة يزيد فرص توسع الحرب إقليميا

كتب:

منتصر سليمان
04:42 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن ما يجري في الضفة الغربية من إجراءات يمكن وصفها بأنها «تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة وتقوض حل الدولتين من خلال مصادرة الأراضي وتوسع في بناء الاستيطان اللا شرعي، واعتداءات على الفلسطينيين والسماح للإرهاب الاستيطاني بسلب المزيد من أرواح الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم».

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا خطر حقيقي نحذر منه، لأنه إذا تفجرت الأوضاع فى الضفة الغربية فاحتمالات توسع الحرب إقليميًا ستزداد».

وتابع: «على المجتمع الدولي أن يقف حيث يقول إنه يقف فيما يتعلق بالقانون الدولي، المجتمع الدولي كله يقول أن المستوطنات لاشرعية وإن مصادرة الأراضي لا شرعية، وبالتالي عندما نرى أن إسرائيل عام 2024 صادرت من الأراضي الفلسطينية أكثر مما صادرته على مدار 30 عامًا، فنحن في مواجهة جهد حقيقي إسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية برمتها، وندين بشكل كبير قرار الحكومة الإسرائيلية إحالة مسألة إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى السلطة المدنية التي يرأسها وزير متطرف ينكر إنسانية الفلسطينيين ويرفض حقهم في الحياة ويرفض حقهم في الدولة».

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