انطلاق حلقات تحفيظ القرآن الكريم لـ150 طالبة وافدة بالجامع الأزهر

انطلقت حلقات تحفيظ القرآن الكريم للطالبات الوافدات بالجامع الأزهر، اليوم، ضمن جهود مؤسسة الأزهر الشريف في تسهيل وتوفير بيئة دينية وتعليمية ملائمة للطلاب الوافدين، وذلك الحلقات بمشاركة 150 طالبة وافدة، إذ يجري تعليمهن وتحفيظهن كتاب الله العزيز بأساليب تربوية متقدمة وبأجواء تعليمية محفزة ومشجعة.

الأزهر يضع تحفيظ القرآن الكريم وتعليم معانيه في مقدمة أولوياته

وازر الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، الحلقات، إذ أكد أهمية هذه المبادرة لتوفير أفضل الظروف التعليمية للطالبات الوافدات، مشيرًا إلى أن الأزهر يضع تحفيظ القرآن الكريم وتعليم معانيه في مقدمة أولوياته، سعياً منه لنشر العلم والتربية الإسلامية بين الشباب والشابات المسلمين من مختلف دول العالم.