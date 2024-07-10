وكيل الأزهر: نسب العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية مبشرة

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان امتحانات القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، حيث تفقد لجان معهد الصفوة النموذجي الابتدائي ومعهد الصفوة النموذجي والإعدادي والثانوي ولجنة معهد فتيات الزقازيق، إذ أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الكيمياء.

العينات العشوائية لتصحيح الامتحانات

وقال وكيل الأزهر الطلاب، إن نسب العينات العشوائية التي جرى تصحيحها في المواد السابقة مبشرة، داعيا الطلاب بمزيد من الاجتهاد والتفوق، لافتا إلى إرسال وفود من المشيخة والقطاع للمرور على لجان الامتحانات، للوقوف على طلبات وأسئلة الطلاب وتحقق العدالة بينكم، فلا يمكن أن يتساوى من اجتهد وذاكر بمن تقاعس وتكاسل، مؤكدا أن مجهودك الطلاب وتعبهم لن يضيع، وسنراعي ذلك خلال التصحيح، مشددا أنه لن نسمح بأي تقصير في التصحيح.

كما التقى الضويني عددا من أولياء الأمور بمنطقة الشرقية الأزهرية، للرد على تساؤلاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتي دارت في معظمها حول الامتحانات وبعد المسافة لبعض اللجان على الطلاب والتفاوت في صعوبة بعض الامتحانات، وغيرها من المقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانات، والتي وعد ببحثها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها.

الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفا و319 طالبًا، و27 ألفا و927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفا و169 طالبًا، و36 ألفا و977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156 ألفا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.