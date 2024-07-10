عضو «المصرية للمناعة»: المبادرات الرئاسية ساهمت في تحسين الخدمات العلاجية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنَّ الدولة تهتم بصحة المواطنين ودعم القطاع الصحي بالعديد من المبادرات الفعالة، وذلك على مدار السنوات العشر الماضية، مع تسريع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل لتعم كل أنحاء الجمهورية وفقا للخطة الموضوعة.

القضاء على قوائم الانتظار

وتابع «بدران»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ساهمت في تحسين الخدمة العلاجية التي يتلقاها المواطنون، الذين بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة، كما عملت الدولة على الانتقال من مرحلة توصيل العلاج فقط إلى البحث عن الأمراض قبل حدوثها ومنعها من التطور إلى مضاعفات عند اكتشافها.

واستطرد: «بفضل الجهود في القطاع الصحي، تم السيطرة على الأمراض السارية وأصبحت تحت السيطرة، كما تم تعزيز نظم المراقبة والرفض وتحسين البنية التحتية الصحية والعمل على رفع الوعي الصحي بالمجتمع، والتنسيق مع المنظمات الصحية المختلفة».