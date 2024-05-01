جميعة «القلب المصرية»: المبادرات الرئاسية ساهمت في خفض معدل الوفيات بالأمراض المزمنة

كشفت الدكتورة عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية، رئيس شعبة التشخيص بالموجات الصوتية، أهمية تدريب الأطباء ورفع كفائتهم في استخدام أجهزة التشخيص بالموجات الصوتية «الايكو»، موضحة أن التدريب على هذا النوع من التشخيص يساعد الطبيب في تشخيص أمراض القلب، حيث يستخدم مخطط صدى القلب الموجات الصوتية لالتقاط صور للقلب بدقة.

دورة تدريبية للأطباء لرفع كفائتهم

وتابعت فراج، أنه لابد من رفع التوعية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ومنهم مرضى القلب لضرورة الكشف المبكر والمتابعة، حيث أن يساهم الكشف المبكر كثيرا في رفع معدلات الشفاء والعمل على تقليل حدة المضاعفات الصحية المحتملة.

خفض معدلات الوفيات بالأمراض المزمنة

وأشارت نائب رئيس جمعية القلب المصرية، على هامش فعاليات الدورة التدريبية لأطباء وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية إلى مبادرة رئيس الجمهورية لأصحاب الأمراض المزمنة والتي توفر أحدث الأجهزة للكشف المبكر على المواطنين مجانا دون تحمل أي تكاليف مالية.

وأضافت، أن وزارة الصحة والسكان تعمل على توفير تدريب كامل للأطباء لرفع كفائتهم والحرص على ادخال أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المبادرات الصحية، والتي ساهمت كثيرا في خفض معدلات الوفيات بالأمراض خاصة الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب منذ انطلاقها عام 2018.