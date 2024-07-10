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الكلية الفنية العسكرية تستقبل نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية

كتب:

محمد مجدي
05:55 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استقبلت الكلية الفنية العسكرية اللواء تشين جين باو نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية (NUDT) والوفد المرافق له، في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي في كل المجالات الهندسية.

وهدفت الزيارة إلى ترسيخ علاقات التعاون البناء بين الكلية الفنية العسكرية وعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بجمهورية الصين الشعبية في مجالات نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، انطلاقاً من دور الكلية الفنية العسكرية الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر في ظل التقدم التكنولوجي المذهل في العالم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.