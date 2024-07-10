برنامج الحكومة: توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لهذه الفئة

حدد برنامج عمل الحكومة الجديدة، خطتها تجاه كبار السن، إذ أكدت الحكومة في تقرير لها، أن حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها تُعد على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من المسارات.

رفع كفاءة دور رعاية المسنين

ووفق البرنامج، ستعمل الحكومة الجديدة، على توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن.

سيعمل البرنامج، أيضاً على زيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن، مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائي، خاصة أن البرنامج يركز على فلسفة محورية مفادها اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة، بما يسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة.

تمكين ودمج الفئات بالمجتمع المصري

تحقيقاً لذلك، أولت الدولة اهتماما خاصاً للفئات الأولى بالرعاية على غرار الأطفال، وكبار السن، وذوي الهمم، وهو ما انعكس في وجود برامج فرعية رئيسة تشتمل على المسارات اللازمة نحو تمكين ودمج تلك الفئات بالمجتمع المصري.