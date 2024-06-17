مزايا وحقوق اقتصادية واجتماعية لكبار السن وفقا للقانون.. رعاية وإعاشة وتسهيلات

يحق لكبار السن الحصول على مكتسبات اقتصادية واجتماعية عديدة بموجب قانون رعاية المسنين الجديد، بينها حصول المسن الأولى بالرعاية على معاش ضمان شهري، حال عدم حصوله على معاش تأميني.

المسن الأولى بالرعاية

ووفقا لقانون رعاية المسنين يحق للمسن الأولى بالرعاية ممن ليس لديه من يعينه الإعفاء من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف.

خدمة المرافق المسن

كما يتضمن قانون رعاية المسنين توفير خدمة جديدة وهي «مرافق المسن»، وفيها يقوم أشخاص مؤهلون عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدون من الوزارة المختصة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات، أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.

إعفاء جزئي من تكلفة وسائل النقل

كما منح قانون رعاية المسنين إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، كما ألزم بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.