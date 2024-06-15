كاتب صحفي: الدولة تبذل جهودا مكثفة لرعاية كبار السن وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم

قال جميل عفيفي كاتب صحفي، إنّ الدولة المصرية تهتم بالفئات الأولى بالرعاية، ومن ضمنهم المسنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحهم اهتماما كبيرا من خلال إجراءات كثيرة منها معاش ضماني لمن لا يحصلون على معاش تأميني.

وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج: «الدولة اهتمت بهذه الفئة على مستوى كل مؤسسات الدولة وفي كل أنحاء الجمهورية»، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لرعاية كبار السن وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم بكل ربوع الوطن، وتيسر الأمور عليهم بشكل كبير جدا، كما تهتم بهم صحيا وتقدم لهم كل الخدمات الصحية.

وأوضح أن الدولة أنشأت دور رعاية لهم وأقامت أنشطة ثقافية لهم، مشددًا على أن مصر تهتم بكل أطياف المجتمع في الجمهورية الجديدة وتقدم لكبار السن كل الإمكانيات المتاحة وتهتم بهم في النقل والمواصلات والخدمات الصحية والمعاشات.