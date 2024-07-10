رئيس لجنة دراسة بيان الحكومة: بدأنا بالملف الاقتصادي أهم أولويات الدولة

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أنه تم البدء بمناقشة الملف الاقتصادي لأن التحديات الاقتصادي أهم أولويات المواطن، مشددًا على أنه كان يجب بالطبع دعوة وزراء المجموعة الاقتصادية في بداية عمل اللجنة لأن أهم شيء في برنامج الحكومة هو الملف والتحديات الاقتصادية نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطن المصري البسيط.

تقديم برنامج الحكومة بشكل بسيط

وأضاف «سعد الدين»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين مجدي، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن كل وزير قدم الجزء الخاص به في برنامج الحكومة بشكل بسيط ومختصر نظرا للوقت، متابعًا: «الوزراء كانوا موفقين للغاية في عرض بسيط لبرنامج الحكومة لكل وزارة، وتحدثوا بشكل جيد بخصوص الرؤى الخاصة بكل وزارة، وأهم ما يميز المجموعة الاقتصادية، وكلمة السر بينهم هي روح العمل الجماعي، والتنسيق بينهم، وهذا شيء مبشر للغاية».

وواصل: «اليوم تحدث 30 نائبا خلال الجلسة وهذا عدد ضخم، وحددنا مدة 3 دقائق لكل نائب للتحدث، لكن تم تجاوز هذه المدة، وتحدثوا بحرية شديدة وإيجابية، وكانت نقاشات فنية مع الوزراء سواء بالنسبة لارتفاع الاسعار أو ملف الديون والاستثمار».