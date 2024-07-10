أستاذ علوم سياسية: الحكومة الجديدة بدأت العمل الجاد على أرض الواقع

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة الجديدة بدأت العمل الجاد على أرض الواقع فور تعيينها، حيث لاحظنا نشاط المحافظين والوزراء الملموس في مختلف المجالات دون تأخير.

تحسين مستوى معيشة المواطن المصري

وأشار بدر الدين لـ«الوطن»، إلى أن الحكومة الجديدة لم تنتظر فترة الـ100 يوم التقليدية لتقييم أدائها، بل بدأت العمل منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية للنهوض بعملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وحل المشكلات التي تواجهه.

الحكومة تعمل بجدية على تنفيذ خطط التنمية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحكومة تعمل بجدية على تنفيذ خطط التنمية لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تحسين العلاقات الخارجية لمصر وتعد هذه بداية جادة ومبشرة للمواطن المصري، تعكس التزام الحكومة بالعمل الفوري والمستمر لتحقيق حياة كريمة وتنمية شاملة للمواطن المصري.