رئيس «اقتصادية النواب»: برنامج الحكومة يتضمن حلولا جذرية لكثير من المشكلات

قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد ما زال قيد الدراسة، حيث عُقد اليوم الاجتماع الأول لدراسته.

وأكد «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المخرجات الرئيسية للبرنامج تركز على هدف واحد، وهو خدمة المواطن، مشيرا إلى أن المحاور تشمل قضايا مثل سعر الصرف، وسعر الفائدة، ومواجهة البطالة، وكيفية تحقيقها في إطار برنامج محدد يهدف إلى تلبية طموحات المواطن في هذه الملفات.

برنامج الحكومة يتضمن حلولا جذرية

وأشار «سليمان» إلى أن المواطن حاليًا يعاني من آثار التضخم، ومن ثم يجب العمل على حل مشكلة التضخم ببرنامج زمني محدد، مؤكدا أن البرنامج الذي تم تقديمه اليوم من الحكومة الجديدة يحتوي على حلول قوية وجذرية للقضاء على معظم أو كل مشاكل المواطن المصري.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

وأضاف «سليمان»، أن الاستثمار اليوم له معان عديدة، من أهمها توفير مناخ مناسب، وبنية تحتية قوية، وحوافز استثمارية، وتسهيل الإجراءات، وإتاحة الفرص بعدالة، لافتا إلى أن هذه الأمور كلها نُوقشت اليوم بهدف تنشيط ودعم وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد «سليمان» أن برنامج الحكومة الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات المواطن المصري، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.