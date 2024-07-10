أستاذ في العلوم السياسية: برنامج الحكومة يحمل أفكارا إيجابية قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التصريحات الأولية للحكومة الجديدة تأتي في سياق التكليفات الرئاسية التي منحتها الحكومة لمجلس النواب للبحث والإقرار، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يحمل الكثير من الأفكار الإيجابية، التي تحتاج للتنفيذ على أرض الواقع في الفترة المقبلة.

العمل وفق إطار زمني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة تحديد إطار زمني للعمل، مؤكدًا أن الأولوية في العمل للإجراءات التي ستساهم في تغيير نمط حياة المواطن بما ينعكس عليه إيجابيًا في الخدمات الضرورية التي يستخدمها بانتظام مثل الكهرباء والغاز والمياه، وتوفير السلع الاستراتيجية ما يشعر المواطن أن هناك ثمة تغير إيجابي بفضل التحركات الجديدة، رغم أن ذلك قد يمثل عبئا كبيرًا على الحكومة في ظل الموارد المحدودة في الوقت الراهن.

إعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ البرنامج

وأوضح أن الحكومة الجديدة تضمنت أسماء جيدة، وعلى الجميع إعطاء الفرصة للحكومة للعمل في تنفيذ سياستها، مضيفًا أنه لابد من منح الوزارات الوقت الكافي لتنفيذ برنامجها وسياستها على أرض الواقع بما قد ينعكس بالإيجاب على حياة المواطن، ولكن في إطار زمني معين مع الالتزام بها أمام المواطن.

ضبط التصريحات الوزارية

وناشد أستاذ العلوم السياسية، الوزارات الجديدة بالعمل في إطار منظومة متكاملة وفق مفهوم العمل المتكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.