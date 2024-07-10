أسلحة إنجليزية وأمريكية في طريقها لأوكرانيا وسط غضب روسي

تتجدد أزمة الأسلحة المستخدمة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث خرج اليوم أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا كاشفا عن سلاح جديد ستحصل عليه كييف المدعومة من الغرب ضد روسيا في ظل حديث عن دعم بريطانيا أيضا بالسلاح لأوكرانيا.

تعليق روسيا على تصريحات بريطانيا

وخرج اليوم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، موضحا أن روسيا سترد إذا سمحت بريطانيا لأوكرانيا بضرب بلاده بأسلحة بريطانية، وبين لوكالة الأخبار الدولية «بلومبرج»، كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا، أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم صواريخ ستورم شادو البريطانية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، فيما رد عليه متحدث الكرملين: «إن ذلك سيكون خطوة تصعيدية متهورة».

أمريكا تكشف عن صفقة جديدة لأوكرانيا

ودخل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على خط الأزمة اليوم الأربعاء، مبينا أن طائرات (إف-16) المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.

وذكر بلينكن أنه سيتم الكشف عن صفقات أسلحة لأوكرانيا اليومين المقبلين من أجل التمهيد لانضمام دولة أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ظل تصريحات أشار إليها بلينكن على هامش قمة للحلف في واشنطن.