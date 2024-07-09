المخابرات الأمريكية: روسيا تفضل فوز «ترامب» في الانتخابات الرئاسية

قال مسؤول بالمخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تشهد تحولًا عن الانتخابات الأمريكية السابقة في تفضيل روسيا للفائز بانتخابات الرئاسة عام 2024، في إشارة إلى أن موسكو تفضل الجمهوري دونالد ترامب، بحسب «رويترز».

وأشار المسؤول في المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا لا تزال تفضل «ترامب»، مضيفًا: «لم نلاحظ تحولًا في تفضيلات روسيا للسباق الرئاسي مقارنة بالانتخابات السابقة، نظرًا للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا والسياسة تجاه روسيا».

واشنطن لم تراقب خطط تعديل إجراء انتخابات 2024

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لم تراقب خطط أي دولة لتعطيل قدرة الولايات المتحدة على إجراء انتخابات 2024، بين الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب، والمقرر لها في الخامس من نوفمبر المقبل، لكنه قال إن واشنطن شهدت أن روسيا بدأت محاولة التأثير على بعض مجموعات الناخبين وتشويه سمعة سياسيين محددين.