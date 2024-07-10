جمعية رواد الأعمال: قطاع تكنولوجيا البناء والعقارات يجذب المستثمرين

قال هاني عياد، رئيس جمعية رواد الأعمال المصرية، إن تقييم أرقام الشركات الناشئة بالشرق الأوسط يزيد هذا العام مقارنة بالعام السابق، كما زاد حجم الاستثمار بنهاية شهر يونيو بنسبة 50%، وحصلت مصر على حصة كبيرة من حجم هذه الاستثمارات، إذ إن القطاع المتصدر هو تكنولوجيا البناء والعقارات، ويليهم قطاع تكنولوجيا الرياضة الذي جذب العديد من المستثمرين.

زيادة نسبة التجارة الإلكترونية

وأضاف «عياد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن معظم الصفقات كانت من خلال صناديق استثمارية أو صناديق أموال المخاطرة، مؤكدا أن نسبة التجارة الإلكترونية قبل الكوفيد وحتى نهايته تضاعفت بأكثر من 30%، كما أن المستهلكين بدأوا يلجأون إلى هذا النوع من القطاع.

استمرار قطاع التجارة بعد غياب الكوفيد

ولفت إلى أن فترة كورونا ما هي إلا مجرد تسريع لقطاع التجارة الإلكترونية، وهذا لا يعني تراجعه بعدها بل يظل في مرحلة استقرار ونمو حتى وإن كان بطيئا.