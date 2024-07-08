مدبولي: تداعيات حرب غزة شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوجه الثالث الخاص بالتحديات أمام برنامج الحكومة يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم الذي تقف مصر في قلبه، ولا يخفى على الجميع الصراعات والحروب التي تشب هنا وهناك من حولنا، كان آخرها الحرب الظالمة التي شنتها إسرائيل على غزة، مشيرًا إلى أنّ مصر تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة تلك التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة، والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة.

وأضاف مدبولي، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، أنّه كان لتلك الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.