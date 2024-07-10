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مروة نصر تطرح أغنية «بقيت جبروت» باستخدام الذكاء الاصطناعي (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
08:02 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
مروة نصر

مروة نصر

طرحت المطربة مروة نصر أحدث أغنياتها بعنوان «بقيت جبروت»، لجمهورها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية. 

تفاصيل أغنية مروة نصر بالذكاء الاصطناعي

«بقيت جبروت» للمطربة مروة نصر من كلمات أحمد راشد، وألحان سامر أبوطالب، ومونتاج محمود صبري، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وتوزيع موسيقي «زوووم»، وقد ظهر الفيديو في صورة قصة مصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ألبوم مروة نصر الجديد

وتعتبر أغنية مروة نصر تمهيدًا لطرح ألبوم «حلوة السهرة» الذي من المقرر طرحه خلال صيف 2024، الذي يشارك به عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، كما تستعد أيضا لإحياء العديد من الحفلات الغنائية، التي تشارك بها ضمن موسم صيف 2024.

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