بوستر أغنية «حلوة السهرة» لـ مروة نصر يظهر بشوارع القاهرة استعدادا لطرحها

تستعد المطربة مروة نصر، لطرح أحدث أغانيها بعنوان «حلوة السهرة» لصيف 2023، خلال الأيام القادمة، على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وبالفعل، قامت الشركة المنتجة ببدء الحملة الدعائية، وطرح بوستر الأغنية الخاصة بمروة نصر في عدد كبير من مناطق وشوارع القاهرة، تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة تحت شعار «حلوة السهرة».

تفاصيل أغنية حلوة السهرة

حلوه السهرة لمروة نصر، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، وقد ظهرت مروة على «بوستر» الأغنية بـ«لوك جديد» ومختلف يخطف الأنظار.

وصرحت مروة، بأن الأغنية تقدمها بشكل جديد عليها، وستكون مفاجأة للجمهور، وتحمل فكرة جديدة وتراهن عليها خلال مشوارها الفني.