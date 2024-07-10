7 إجراءات في برنامج الحكومة لزيادة مخزون المحاصيل الاستراتيجية.. صوامع جديدة

حصلت «الوطن» على نسخة من برنامج الحكومة الجديدة، والذي قدمته للجنة خاصة في مجلس النواب لتقييمه، وذلك بعد بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان.

وشمل برنامج الحكومة تحقيق الأمن الغذائي، انطلاقا من أهميته في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

أهم ملامح برنامج الحكومة

ويستهدف البرنامج الحكومي المصري تحقيق الأمن الغذائي والوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج، منها ما يتعلق بزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها.

ووضعت الحكومة المصرية ضمن برنامجها خطة لزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، وفيما يلي أبرز الإجراءات المستهدفة في هذا الإطار:

- تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.

- الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح.

- تنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية، وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.

- صرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريدالقمح بكميات كبيرة.

- التوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وضمان تطبيق سعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.

- استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليا بدلا من الاستيراد.

- العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.