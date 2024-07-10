فنانون: مهرجان العلمين دليل على الريادة الفنية.. ومصر ستظل هوليوود الشرق

أشاد نجوم الفن بجهود «المتحدة» فى إضفاء قيمة مميزة للدورة الثانية، من مهرجان «العالم علمين» والذى يؤكد على الريادة الفنية وأن مصر ستظل هوليوود الشرق، وعبَّرت الفنانة مى سليم عن سعادتها بفعاليات مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن المهرجان يشهد تطوراً مستمراً منذ انطلاق دورته الأولى العام الماضى، قائلة: «مهرجان العلمين شهد حالة كبيرة من الانبهار الذى خطف أنظار العالم نحو تلك المدينة الساحرة بجمالها الطبيعى، واستغلها بطريقة مبتكرة».

وأضافت «سليم»، لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين أعلن فى دورته الثانية عن تخصيص 60% من إيراداته للشعب الفلسطينى، وهى مبادرة إنسانية من «المتحدة»، وأشادت بتقديم مهرجان العلمين فعاليات خاصة بالحفلات الموسيقية والرياضية والطفل، ما جعل المهرجان يستحوذ على اهتمام العالم، لأنه جمع ألوان الفن بكل فئاته سواء المسرح أو التمثيل أو الغناء.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بانطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، قائلة: «تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لإخوتنا فى فلسطين لفتة جميلة ومحترمة من المهرجان، وهذا أقل شىء يقدم لأشقائنا فى فلسطين الذين ندعو الله بأن ينصرهم قريباً»، وتابعت: «أدعم وأشجع المهرجان، ونتمنى استمراريته على مدى دورات قادمة إن شاء الله».

وأشادت الفنانة «أنوشكا» بتنوع فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، والذى يشهد أحداثاً فنية ورياضية وثقافية، وأضافت «أنوشكا»، لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين يشمل العديد من الفعاليات الفنية خاصة الحفلات الغنائية، متابعة: «هذا شىء عظيم ومميز، خاصة أن الفعاليات تتزامن مع فصل الصيف، وأعتبر المهرجان خطوة كبيرة للتطوير فى جميع المجالات».

كما أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد عن سعادتها بانطلاق الدورة الثانية من «العلمين».

وأعربت الفنانة عايدة رياض عن تحمسها الشديد لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثانية، والتحديات التى ينتظرها ذلك المشروع خلال الفترة المقبلة، وأضافت «رياض» لـ«الوطن»: «سعيدة بوجود مثل هذه المهرجانات التى أتمنى استمرارها، وأن تحقق نجاحاً هذا العام مثل الماضى»، كما أشادت بتخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لأهلنا فى فلسطين، متابعة: «لفتة عظيمة من القائمين على المهرجان».

كما أشادت الإعلامية مها بهنسى بالدورة الثانية لمهرجان العلمين، قائلة: «العلمين أقوى مهرجان غنائى فى مصر والشرق الأوسط، وشكراً للشركة المتحدة المؤسسة العظيمة التى وضعت كل المجالات الفنية والإعلامية فى مسارها السليم»، وتابعت: «العلمين حدث ليس جديداً على مصر، والتى ستظل دائماً هوليوود الشرق».