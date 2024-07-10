تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية واحد من أهم المهرجانات المصرية الترفيهية وهو مهرجان العلمين الجديدة، الذي دشنته الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في مدينة العلمين الجديدة، وتنطلق النسخة الثانية منه غدًا، وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

ومن بين فعاليات المهرجان التي ينتظرها الكثير من الجمهور حفل الهضبة عمرو دياب، الذي يقام يوم 9 أغسطس المقبل، في منطقة «يو أرينا»، ويمكن حجز تذاكره عبر موقع تذكرتي.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

600 جنيه للتذكرة العادية

الدرجة الثانية سعر التذكرة 900 جنيه

سعر التذكرة 60 ألف جنيه لترابيزة تسع 9 أفراد

وفي منطقة اللاونج سعر التذكرة 80 ألف جنيه لترابيزة تسع 8 أفراد