مهرجان العلمين يشوق الجمهور بانطلاق الفعاليات.. بدء البث المباشر

بدأت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على «فيسبوك» بثا مباشرا للمهرجان بالعد التنازلي لتشويق الجمهور لانطلاق فعاليات المهرجان المقرر عقدها بداية من الغد 11 يوليو إلى 30 أغسطس المقبل، باعتباره الحدث الترفيهي الأقوى والأكبر خلال موسم الصيف 2024.

الاستعداد لأكبر حدث ترفيهي

جاء انطلاق البث المباشر مصحوبًا بتلك الدعوة: «استعدوا معنا لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية مليء بالعديد من الحفلات والمسابقات الرياضية والترفيهية».

يستعد الجمهور لاستقبال فعاليات المهرجان التي ستشهد إقامة حفلات غنائية لأبرز النجوم العرب والمصريين منهم محمد منير، كاظم الساهر، كايروكي، عمرو دياب وغيرهم، بالإضافة إلى عقد عدة مهرجانات فنية وترفيهية وهم: مهرجان الطعام، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الرياضة، مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، وكذلك مهرجان الترفيه.

35 فعالية ترفيهية

وبجانب هذا، أعلن القائمون على المهرجان إقامة 35 فعالية ترفيهية و 12 حدثا رياضيا يعقد خلالها عدة عروض للألعاب الجماعية والفردية، كما خصص المهرجان بطولات وملاعب لذوى الهمم فى المهرجان، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية.

وفي إطار هذا، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة على أن يخصص 60% من عائد المهرجان لصالح أهل غزة، بجانب رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري في فعاليات المهرجان.