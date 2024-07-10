«الستات مايعرفوش يكدبوا» يوضح خريطة الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين

أشادت الإعلامية إيمان عز الدين، بمهرجان العلمين، الذي ينطلق خلال ساعات تحت شعار «العالم علمين» في نسخته الثانية، مشيرة إلى أنه أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والجميع يستعد للمهرجان، وجرى إطلاق موقع رسمي يتضمن كل فعاليات ومواعيد وتفاصيل الحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية، التي ستكون بالمهرجان تسهيلًا على الجمهور للتعرف على جميع الفعاليات.

مهرجان العلمين ينطلق بداية من الغد

وشددت «عز الدين»، خلال تقديم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، على أن مهرجان العلمين ينطلق بداية من الغد 11 يوليو، وحتى 30 أغسطس، موضحة أن المهرجان يشهد الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بعد النجاح الذي حققه المهرجان في النسخة الأولى.

حفل محمد منير في اليوم الأول لمهرجان العلمين

وعن بداية المهرجان، أوضحت الإعلامية منى عبدالوهاب، أنّ المهرجان ينطلق بحفل محمد منير يوم الجمعة المقبلة 12 يوليو، وستكون الحفلة الغنائية للفنان كاظم الساهر يوم الخميس 18 يوليو، وتامر حسني حفلته ستكون يوم الجمعة 26 يوليو.

وأشارت إلى أن المهرجان يشهد حفلًا غنائيًا كبيرًا لأمير الغناء العربي هاني شاكر يوم الخميس 1 أغسطس، والفنان رامي جمال يقدم حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 2 أغسطس، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت سيكون يوم الجمعة 2 أغسطس، مشيرة إلى أن الموسيقار عمر خيرت ينصح الجميع بحجز تذاكر الحفل الكبير.