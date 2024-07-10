مريم الأولى على الدبلومات الفنية: «كنت بشتغل في مكتبة وأنفق على دراستي»

تعالت أصوات الزغاريد داخل منزل مريم حسن محمد حبالة، الأولى مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، بمجموع 694 بنسبة مئوية 99.14%، عقب تلقي نبأ تفوقها، كونها استطاعت أن تحجز لنفسها مقعداً في العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

فرحة الأولى على الدبلومات الفنية في البحيرة

أوضحت الطالبة مريم أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مكتب وزير التربية والتعليم يفيد بحصولها على المركز الأول مكرر على الجمهورية، مشيرة إلى أنها لم تتوقع الحصول على مركز متقدم على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية بمدينة رشيد، لافتة إلى أنها كانت تعمل في مكتبة للإنفاق على دراستها.

وأعربت الأولى مكرر على الدبلومات الفنية عن سعادتها، بتفوقها لا سيما بأنها كانت تحصد المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية.

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر قرابة الـ10 ساعات، كما كثفت المذاكرة في شهري الامتحانات، وتجاوزت ساعات المذاكرة الـ12 في أيام الامتحانات، مشيرة أنها سوف تلتحق بمعهد الفني الصحي لضمان وظيفة حكومية بعد التخرج.

ووجهت الأولى على الدبلومات الفنية نصائح للطلاب بضرورة تنظيم الوقت والتقرب إلى الله، مؤكدة أن التعليم الفني لا يقل أهمية عن التعليم الثانوي العام إذ أنها توفر العديد من الكليات، بالإضافة إلى فرص العمل.