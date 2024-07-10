أحمد عبيد من أوائل الدبلومات الفنية بالقاهرة: «حققت حلمي وأتطلع لمنحة دراسية»

«كنت أتوقع أني من الأوائل ونفسي في منحة» بتلك الجملة الكلمات عبر أحمد عبيد عن فرحته لكونه من أوائل الخريجين في محافظة القاهرة بالدبلومات الفنية المتقدمة الصناعية، بنظام السنوات الخمس تكنولوجيا تطبيقية.

الدراسة الذاتية

كان «أحمد» يتطلع إلى هذا الإنجاز منذ بداية العام الدراسي، وكان يعتمد بشكل كبير على الدراسة الذاتية التي كانت جيدة، ليتمكن في النهاية من تحقيق حلمه، بالإضافة إلى ذلك، حرص على الحصول على تدريبات تؤهله لدخول سوق العمل في المستقبل، حسبما أكد لـ«الوطن».

وأوضح أحمد أنه كان يتوقع أن يكون من الأوائل هذا العام، ولذا لم يكن مفاجئًا له تلقي التهاني والتبريكات: «كان هدفي الحصول على المركز الأول منذ بداية السنة، مع تطلعي للحصول على منحة دراسية من إحدى الجامعات المتقدمة، لأنها تؤهلني للعمل في الشركات الكبرى، خاصة في مجال تطوير البرمجيات، وهذا ما دفعني للانخراط في تدريبات متعددة».

تطوير البرمجيات

وأضاف أنه يتابع عدة مواقع إلكترونية لزيادة معرفته وتحسين فرصه في سوق العمل، معربًا عن أمله في التعلم المستمر حول تطوير البرمجيات: «لم أكتف بالجانب النظري فقط، بل كنت أولى اهتمامًا بالعمل العملي، حيث تدربت في شركة iAM في تطوير برمجيات الهواتف المحمولة وشاركت في عدة مشاريع، لم يتم تنفيذ أي منها بعد، لكنني متفائل بأن النجاح سيحالفني في المستقبل، بإذن الله».