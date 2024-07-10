«كفر الشيخ» خارج قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024

على غير العادة، خلت محافظة كفر الشيخ، من قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024، لأول مرة منذ أعوام، حيث اعتادت المحافظة على أنّ تحجز لنفسها مراكز مُتقدمة على مستوى الجمهورية، ولكن لم يُحالفها الحظ هذا العام.

نتائج الدبلومات الفنية 2024

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه يجرى حالياً التجهيز لإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024 في المدارس غداً الخميس، بعد إعلانها إلكترونياً اليوم الأربعاء، لتسليم بيان النجاح الخاص بكل طالب وطالبة، استعداداً لتنسيق الدبلومات الفنية المقرر الإعلان عنه خلال أيام.

وأضاف المصدر، أنّ المديرية لم تتلقى إخطارات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجود أوائل على مستوى الجمهورية بمحافظة كفر الشيخ لهذا العام، مشيراً إلى أنّه بذلك قد خلت المحافظة تماماً من أيّة طلاب أوائل بالدبلومات الفنية هذا العام.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

واعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 «الدور الأول» للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات لهذا العام، 25 طالباً وطالبة، بينهم 7 طلاب بمحافظة القاهرة عبارة عن 4 طلاب و3 طالبات، ومن محافظة السويس طالبة، ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادي الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالباً وطالبة.