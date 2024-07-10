أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة الدقهلية، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات المختلفة اليوم، بنسبة نجاح بلغت 70.9%.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة الدقهلية

ويستعرض التقرير أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة الدقهلية وهي كالاتي:

- رنا فتحي عبدالله المرسي: الأولى على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية بنظام السنوات الثلاث، ضمن البرامج الأساسية المطورة وفقا بمنهجية الجدران المهنية، بمجموع 694 في تخصص فني تركيبات كهربائية من مدرسة دميرة الفنية الصناعية للبنات بنسبة نجاح99.1%.

أوائل الدبلومات الفنية في المحافظات 2024

وأشارت الوزارة في بيان لها أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن السويس طالبة، ومن القليوبية 1 طالبة، ومن البحيرة 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، الوادي الجديد 2 طالبة، ومن الجيزة 2 طالبة، ومن الشرقية 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد 2 طالبة، ومن دمياط 2 طالبة، ومن البحر الأحمر 1 طالب، ومن الدقهلية 1 طالبة، ومن أسيوط 2 طالب وطالبة.

عدد الطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية

ووصل عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين اجتازوا امتحان الترم الثاني197 ألفا و817 طالبا، ووصل عدد الراسبين 34 ألفا و790 طالب وطالبة، منهم 31 ألفا و134 طالب وطالبة باق للإعادة، و3656 طالبات وطالبة غياب كلي ومحروم.