انخفاض أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة.. «اعرف عيار 21 بكام»

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، بمختلف محلات الصاغة، ومن أبرزها عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشاراً ومبيعاً في مصر، ويهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب لحظياً على مدار اليوم للتعرف على مُستجدات أسعاره.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3674 جنيهاً، مقابل 3680 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3215 جنيهاً، مقابل 3220 جنيهاً للشراء في منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2756 جنيهاً، مقابل 2760 جنيهاً للشراء في منتصف التعاملات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25720 جنيهاً، مٌقابل 25760 جنيهاً للشراء في منتصف التعاملات.