آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد 7-7-2024.. عيار 21 بـ3220 جنيها

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون» لتداول الذهب، أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، مع ارتفاع الأسعار العالمية، التي جاءت مدعومة بتوقعات أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفتت تقارير شعبة الذهب إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، الأعلى سعرًا في مصر، وسجل 3 آلاف و680 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية، نحو 3220 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 2760 جنيهًا في نهاية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2147 جنيهًا، وهو العيار الأقل الذي يتمّ تصنيعه في السوق المصرية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 25 ألفًا و760 جنيه لوزن 8 جرامات من عيار 21، للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أمّا أسعار الذهب العالمية، فقد استقرت على ارتفاعها خلال بداية التعاملات اليوم، إذ سجل سعر الأوقية 2381 دولارًا.