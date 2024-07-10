شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 10-7-2024 في أسواق الصاغة المصرية، استقرارًا ملحوظا، تزامنا مع حالة التذبذب التي تعيشها أسعار المعدن الأصفر، إذ وصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات اليوم، إلى نحو 26.080 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 10 -7-2024 في أسواق الصاغة المصرية، وفقا لأخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب.

أسعار الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب وزن 2 جرام اليوم نحو 6520 جنيها.

- بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 4 جرامات اليوم نحو 13 ألفا و40 جنيها.

- وصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات اليوم نحو 26 ألفا و80 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء نحو 3668 جنيه للبيع، 3657 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء نحو 3210 جنيه للبيع، 3200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء نحو 2751 جنيه للبيع، 2742.75 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء نحو 2360.31 دولار للبيع، 2360.04 دولار للشراء