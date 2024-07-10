سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 10-7-2024 في محلات الصاغة

كشفت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-7-2024 في مصر، وسعر جرام الذهب عيار 21، الذي يلقى رواجًا كبيرًا في العديد من المحافظات.

وأوضحت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، استقرار في أسعار الذهب ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا 3155 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر يسجل 3669 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في الذهب لجودته المرتفعة خاصة أنه يدخل في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في بداية التعاملات 3210 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر ويبلغ 2751 جنيها، وهو العيار الأكثر مبيعًا في المدن والقاهرة.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2140 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 25 ألفًا و680 جنيها.