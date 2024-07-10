3 تمارين تقوي الذاكرة وتزيد من نسبة التركيز.. «مش هتنسى تاني»

في عالم متسارع ومليء بالمعلومات والأنشطة والأحداث، يجعل العقل في بعض الأحيان مشوشًا لا يملك القدرة على الإبداع، ويصبح الحفاظ على ذاكرة قوية وقدرة عالية على التركيز من الأمور الضرورية؛ لتحقيق النجاحات الشخصية والمهنية دون تقصير أو نسيان، ومن الجوانب المهمة في الحفاظ على تقوية الذاكرة والتركيز، القيام ببعض التمارين اليومية العقلية التي تدعم خلايا المخ.

تمارين تقوي الذاكرة والتركيز

بحسب موقع «times entertainment»، فإن هناك الكثير من البشر يعانون من عدم القدرة على السيطرة على المخ في تذكر بعض المواضيع المهمة المتعلقة بالعمل أو الحياة، وذلك يعود لنظام الحياة الخاطئ أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وعلى هذا لا بد من تطبيق بعض التمارين العقلية، التي تساعد في زيادة قوة العقل من حيث الذاكرة، وتحسين نسبة التركيز، ومنها ما يلي:

تعلم لغة جديدة

إن الحصول على محتوى جديد من اللغة يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية، وتعزيز مهارات حل المشكلات، ويمكن فعل ذلك بواسطة التطبيقات الهاتفية والدورات التدريبية على الإنترنت، ما يجعل الأمر أكثر سهولة.

تمارين التأمل والاسترخاء

التأمل يساعد على تهدئة العقل وتقليل التوتر، بالإضافة إلى الحد من تشتت الأفكار، ما يساهم في تحسين الذاكرة وزيادة نسبة التركيز، ويتم ذلك بواسطة غلق العينين لبضع دقائق، مع المحاولة على التنفس بهدوء.

ممارسة الألعاب العقلية

الاعتياد على اللعب بشكل يومي الألعاب التي تطلب أن يدخل في حلها العقل، من الأمور المهمة في عملية الحفاظ على ذاكرة قوية، أو زيادة كفاءة مستوى التركيز؛ إذ تعزز من التفكير النقدي، وتحفز الدماغ على العمل بطريقة جديدة، ومن بين تلك الألعاب: