أطعمة ومشروبات لتحسين الذاكرة أثناء الامتحانات.. بينها المكسرات

قالت الدكتورة ندى بهاء استشاري تغذية علاجية، إنَّ إضافة المكسرات والبذور إلى العصائر الطازجة ترفع من قيمتها الغذائية وتقوي الذاكرة، خاصة في فترة الامتحانات، ما يساعد طلاب مرحلة الثانوية العامة على التحصيل الدراسي، كما تضفي نكهة محببة ومميزة، مثل بذور الكتان واللب السوري.

تحسين الذاكرة وزيادة التركيز

وأضافت استشاري التغذية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ المخ 60% من حجمه دهون، وبالتالي من الضروري تناول الدهون الصحية التي تساعدنا على تحسين التركيز والذاكرة وعدم التشتت، وأهمها على الإطلاق «أوميجا 3» المتوفر في الأسماك والمكسرات، ويمكن تناوله من خلال الفيتامينات في فترة الامتحانات.

أطعمة غنية بالدهون الصحية

وتابعت: «زيت الزيتون والسالمون والسردين واللوز والمكسرات بوجه عام أطعمة غنية بالدهون الصحية، ولكن المكسرات المملحة تحبس المياه في الجسم وتزيد الوزن، وأوصي بالبروكلي والأوراق الخضراء وإضافة الكركم للعصائر الذي يحسن الذاكرة ويقلل التوتر أيام الامتحانات، وكذلك التوت، فيما لا ينصح بمشروبات الطاقة أو الإكثار من المنبهات، يكفي 100 جرام فقط منها يوميا».