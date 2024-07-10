خدمة الشباب السوداني بالكنيسة الأسقفية تفتتح مؤتمرها الصيفي

افتتحت اليوم خدمة الشباب السوداني بالكنيسة الأسقفية المؤتمر الصيفي الثاني عشر، بحضور القس الدكتور ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين، إذ انضم للمؤتمر ما يقرب من 100 شاب وشابة، وذلك بمنطقة وادي النطرون.

افتتاح المؤتمر الصيفي بمشاركة 100 شاب

افتُتح المؤتمر بخدمة الشركة المقدسة بقيادة القس ياسر كوكو، الذي أكد في عظته على أهمية الكتاب المقدس في حياتنا، ودوره في تحقيق السلام والمحبة ونشر التغيير الإيجابي في حياة الفرد، مختتمًا الصلاة بالدعاء للمؤتمر أن يكون خطوة مؤثرة في حياة جميع الحاضرين.

عقب ذلك، ألقى محب نعيم، مدير القطاع الإعلامي والثقافي بإبروشية الكنيسة الأسقفية، محاضرة حول قوة وتأثير الميديا، تناول فيها مميزاتها ومخاطرها، وتطرق أيضًا إلى دورها المحوري في الكنيسة والحياة الشخصية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج المؤتمر جلسات دراسة كتاب رسالة بولس الرسول لأهل كولوسي في الكتاب المقدس، ومحاضرات عن القداسة والانضباط الروحي، بالإضافة إلى أوقات العبادة والتسبيح.