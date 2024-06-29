الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، واصفًا إياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم السبت، إن ثورة 30 يونيو تُجسّد ملحمةً شعبيةً التفّت حول الجيش المصري وقيادته الرشيدة، مشددًا على أن هذا اليوم هو رمز لانتصار الإرادة الشعبية.

وأكد رئيس الأساقفة: «نصلي من أجل كافة قيادات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستمرار مسيرة الدولة التنموية الشاملة على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

واختتم رئيس الأساقفة: «حفظ الله مصر بخير وسلام، ويمنحها القدير الاستقرار والرخاء».