الكنيسة الأسقفية تنظم برنامج «أساسيات المشورة» للخدام والقادة

نظمت «لجنة خدمة الأسرة» بالكنيسة الأسقفية، برنامجًا تدريبيًا لأساسيات المشورة للخدام والقادة، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الخدام والقادة في مجال علم النفس والمشورة، لتمكينهم من تقديم الدعم والرعاية للأسر بشكل أفضل، وشارك في البرنامج 50 من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية، يتلقون على مدار عام محاضرات مكثفة كل شهرين.

اشترك في تقديم المادة الدراسية للحلقة الثالثة، د. ماهر الضبع أستاذ علم المشورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتناول موضوع العلاج المعرفي السلوكي، وكمال جرجس مدير قطاع التدريب في برنامج الحرية ومحاضر بالدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

جدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لمساندة وتدعيم الكنائس والرعاة لتطوير وتنمية خدمة الأسرة، وتدريب الخدام والقادة المهتمين بالخدمة على مهارات التعليم الأسري والمشورة الأُسرية، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هي أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.