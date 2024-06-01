رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الكنيسة الأسقفية تنظم برنامج «أساسيات المشورة» للخدام والقادة

كتب:

مريم شريف
06:37 م | السبت 01 يونيو 2024
جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

نظمت «لجنة خدمة الأسرة» بالكنيسة الأسقفية، برنامجًا تدريبيًا لأساسيات المشورة للخدام والقادة، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الخدام والقادة في مجال علم النفس والمشورة، لتمكينهم من تقديم الدعم والرعاية للأسر بشكل أفضل، وشارك في البرنامج 50 من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية، يتلقون على مدار عام محاضرات مكثفة كل شهرين.

اشترك في تقديم المادة الدراسية للحلقة الثالثة، د. ماهر الضبع أستاذ علم المشورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتناول موضوع العلاج المعرفي السلوكي، وكمال جرجس مدير قطاع التدريب في برنامج الحرية ومحاضر بالدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

جدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لمساندة وتدعيم الكنائس والرعاة لتطوير وتنمية خدمة الأسرة، وتدريب الخدام والقادة المهتمين بالخدمة على مهارات التعليم الأسري والمشورة الأُسرية، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هي أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.

اقرأ المزيد:

الكنيسة الأسقفية الأنجيلكانية تودع القس عادل توما

الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة في قداس عيد القيامة المجيد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في صلوات الجمعة العظيمة

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات قداس خميس العهد

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تنظم ندوة لتأهيل الشباب لسوق العمل بمناسبة عيد تحرير سيناء

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تنظم قافلة طبية بالسويس

الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة 

الكنيسة الأسقفية تنظم قداسا في سجن وادي النطرون بمناسبة عيد القيامة
بقلم مريم شريف