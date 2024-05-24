الكنيسة الأسقفية الأنجيلكانية تودع القس عادل توما

صلى اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجيلكانية، خدمة شكر لحياة القس الراحل عادل توما، بمشاركة قساوسة الكنيسة الأسقفية.

«الأسقفية» تودع القس عادل توما

شارك رئيس الأساقفة مصليًا: الروح القدس المعزي هو الذي سيعطينا كل تعزية نحتاج إليها، نشكر الله أن أعطانا خادمهُ القس عادل ليحيا بيننا ويلمس حياتنا بحضور الله المُحب، مستكملاً: لأن حب الله له يفوق كل محبتنا جميعاً فهو سيحول الموت لفجر حياة جديدة ويعزينا محولاً حزن الفراق إلى فرح السماء.

وأعرب المطران الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي عن حزنه قائلاً: من الصعب علي أن أودع أحد أبنائي الغالي، ولكن أنا لم أجد شيئا لأقولهُ كما قال داود النبي «صَمَتُّ لاَ أَفْتَحُ فَمِي، لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ».

مستكملاً: القس عادل كان يمتاز بأن في قلبهُ دعوة للخدمة دائماً ليس فقط للكنيسة بل للمجتمع، نحن نقتضي بأُثره في حياتنا ونشهد عن مسيرته المحبه لسيده.

الجدير بالذكر، أن القس عادل توما خدم بمركز الرعاية الأسقفية «ابيسكوكير» في القاهرة، من ثم التحق بكلية اللاهوت الأسقفية وفي هذه الأثناء كان يعمل مديرا للمركز الاجتماعي الأسقفي بعين شمس، وبعد أن أنهى دراسته اللاهوتية، خدم بكنيسة المخلص بالسويس كخادم علماني، ثم رُسم شماسًا في الكنيسة لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك رُسم قسًا بكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، وفي عام 2019 انتقل إلى كنيسة السويس ليصبح راعي لها.