محمود فوزي: أسئلة أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة تؤكد إلمامهم بكل التفاصيل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج الحكومة يعمل في إطار إجراءات دستورية، والدستور ينص على أن الحكومة تحلف اليمين وتقدم برنامجها حتى تحوذ على ثقة مجلس النواب من خلال خطة قدمها رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات، أعلن فيها الأهداف السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالدولة، مشددًا على أن أعضاء مجلس النواب يدرسون البرنامج ويطرحون التساؤلات وعلى هذا يكون هناك القرار بمنح الثقة.

أوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك اجتماعين للجنة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، صباحا ومساء لمدة 6 أيام، موضحًا أن اليوم شهد حضور وزراء المجموعة الاقتصادية وهم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الوزراء عرضوا اليوم الرؤى والخطط التفصيلية بشأن تطبيق برنامج الحكومة كله في شأن وزارته.

أشار إلى أن الوزراء كانوا على أعلى درجات الاستعداد، موضحًا أنه وجد النواب على درجة كبيرة من الجاهزية، وكانت هناك أسئلة من قبل النواب تدل عن إلمام بالبرنامج وما يحتويه من تفاصيل.