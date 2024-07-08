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الناقد الموسيقي محمود فوزي: وجود كاظم الساهر بمهرجان العلمين يجذب الجمهور العربي

كتب:

حسن سمير
02:48 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
النجم كاظم الساهر

النجم كاظم الساهر

علق الناقد الموسيقي محمود فوزي، على إحياء النجم كاظم الساهر حفلاً خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين وتحديداً في الـ 18 من يوليو الجاري، قائلا إن عودة النجم الكبير كاظم الساهر شيء جاذب للغاية للجمهور ومن المتوقع نجاح هذه الحفلة في الصيف.

وجود النجم كاظم الساهر

أضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أن وجود النجم كاظم الساهر في حفلات مهرجان العلمين سيجذب الجمهور من كل أنحاء الدول العربية، لأن نجاحه وانتشاره بدأ من مصر.

وتابع: «اللي معداش على مصر مانجحش عربيا ودا الحقيقة، إلا ما ندر، وهو كان عارف هينتشر عربيًا إزاي واختار مصر».

كبار النجوم خلال المهرجان

أوضح: «أن هناك العديد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم خلال المهرجان، أبرزها: «تامر عاشور كاظم الساهر، محمد منير، كايروكي، ويجز، ديانا حداد، سعاد ماسي وعمرو دياب»، مشيرا إلى أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى.

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