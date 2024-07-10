محمود فوزي: الحكومة تستهدف رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، إن الحكومة السابقة تحملت أعباء كثيرة، نتيجة لمرورها بأحداث كبيرة وكفيلة بتعطيلها، بدءًا من كورونا مرورًا بالحروب العالمية، والأزمات الإقليمية.

الحكومة السابقة قدمة أفضل أداء ممكن

وأشار «فوزي» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» إلى أن الحكومة السابقة كانت تعمل في ظرف دقيق جدًا، وأعطت أفضل أداء ممكن في ضوء الظروف الدقيقة التي كانت تمر بها الدولة.

وتابع: «خرجنا من هذه التجارب بالكثير من الخبرات، وتعلمنا كيفية بناء اقتصاد مرن يتحمل الصدمات، ولهذا مدة البرنامج الحكومي تمتد لثلاث سنوات، وهذه هي المدة المعقولة للتخطيط الواقعي، وهذا لأنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك دوليًا وسياسيًا».

أهداف الحكومة الجديدة

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة الجديدة تهدف إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، بالإضافة إلى تزويده بالمزيد من المعلومات والشفافية والمشاركة في رسم السياسات، متابعًا: «يجب أن لا ننسى وجود وزارة الآن مكلفة بالتواصل السياسي، والتواصل ليس مقتصرًا على المجالس النيابية إنما يمتد للأحزاب والتكتلات والكيانات والاتحادات».