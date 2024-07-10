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«الغرف التجارية»: نعمل مع الحكومة على خفض الأسعار وتقليل تكلفة الإنتاج

كتب:

رشا فؤاد
09:03 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
برنامج الحياة اليوم

برنامج الحياة اليوم

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الحوار الوطني أبدى اهتمامه الأول بالمواطن وتسهيل حياته، وعلى ضوء ذلك جرى الاتفاق على تخفيض تكاليف الإنتاج وتراجع الأسعار، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع التضخم إلى 27.1.

ارتفاع الأسعار يؤثر على التعبئة

وأضاف «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر «الحياة»، أنه في العام الماضي كان هناك عجزا في العملة الاقتصادية مما أثر على عرض السلع ومواد التعبئة، وأن قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بانتهاء انقطاع الكهرباء في آخر يوليو، له تبعات إيجابية على السوق، بل قرار مطمئن.

نتعاون المواطن مع الحكومة

وتابع: «أشعر بمزيد من التفاؤل بالحكومة الجديدة، وخاصة بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوف نتعاون بشكل متكامل مع الحكومة التي تضعنا نصب أعينها من خلال خلق حياة كريمة ومستقلة لنا من جميع النواحي».

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بقلم رشا فؤاد