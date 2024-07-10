رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور رمضان عبد الحميد طنطاوي، رئيس جامعة دمياط الأسبق والأستاذ بكلية التربية جامعة دمياط، والدكتور عبد الفتاح، بدر الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بكلية الزراعة، والدكتورة آمال باظه، أستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ وعميد الكلية الأسبق.

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة الاختيار

ورحب رئيس الجامعة، بالدكتور رمضان عبد الحميد طنطاوي، رئيس جامعة دمياط الأسبق، كما رحب بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية التربية، متمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

استعراض خطط تطوير الأداء

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.