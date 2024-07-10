محمود فوزي: جلسات مناقشة برنامج الحكومة شهدت حوارا بناء وراقيا وموضوعيا

أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار بالجلسات الأولى للجنة مناقشة برنامج الحكومة، كان ديمقراطيًا وراقيًا وموضوعيا، مشددًا على أنه جرى الاستماع في هذا الاجتماع لكل الآراء، والجلسة شهدت تطبيق ضوابط الحياد وعكست كل الآراء السياسية من اليمين إلى الوسط إلى اليسار.

أشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الجلسة كانت برلمانية راقية بامتياز، موضحًا أن ما حدث في جلسة المجموعة الاقتصادية حدث أيضًا في الجلسة المسائية مع وزراء العدل والأوقاف والثقافة، وكل وزير عرض رؤيته وبرنامجه التفصيلي وقُدمت له الأسئلة وأجاب عنها بالتفصيل.