وكيل مجلس النواب: اجتماع المجموعة الاقتصادية كان إيجابيا

قال المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية، إنَّ اجتماع المجموعة الاقتصادية كان إيجابياً للغاية خاصة وأنّه الاجتماع الأول مع وزراء المجموعة الاقتصادية، لافتاً إلى أنّ النقاشات تناولت التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك في أول تصريح أدلى بأول اجتماع لمناقشة برنامج الحكومة.

الاجتماع الأول مع وزراء المجموعة الاقتصادية

وتابع وكيل مجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن» أنّ النقاشات كانت ثرية وإيجابية، موضحًا أنَّ «الروح الإيجابية كانت حاضرة لدى الوزراء الحاضرين، وقدروا يستوعبوا هذه الإصلاحات وردوا عليها، والمجموعة الاقتصادية لديها رؤى مشتركة، كأنّهم فريق عمل جماعي وموحد، ودي حاجة مبشرة إيجابية جدا، وتعزز من روح العمل».

وعقدت اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة اجتماعها الأول أمس لمناقشة البرنامج بحضور 5 وزراء وبرئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، إذ أكّد الأخير أنَّه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة، تمّ إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقًا للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتعقد اللجنة البرلمانية الخاصة 11 اجتماعًا بدأت اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل بمعدل اجتماعين يوميًا، باستثناء يوم الجمعة والذي سيشهد عقد اجتماع واحد على أن يستغرق كل اجتماع نحو 4 ساعات بحضور الوزراء المعنيين كلٌ في اختصاصه لعرض رؤيته أمام اللجنة البرلمانية الخاصة.