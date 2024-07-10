محمود فوزي: تعيين نائبين لرئيس الوزراء يعكس أهمية الصناعة والتنمية البشرية

أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن محاور برنامج الحكومة واضحة وشرحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن الأمن القومي والسياسة الخارجية وبناء الإنسان المصري والأداء الاقتصادي التنافس والاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي.

أوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كل محور من المحاور التي تقدمت بها الحكومة في برنامجها لمجلس النواب يتضمن العديد من البنود، مشددًا على أن هناك إشارتين مهمتين وهما تشكيل الحكومة وما تحمله من أسماء وأشخاص يعكسون قدرا كبيرا من التخصص والخبرة والسمعة الطيبة كل وزير في مجاله.

أشار إلى أن هناك نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية وهو الفريق كامل الوزير، والدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية، موضحًا أن تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء إشارة واضحة من القيادة السياسية التي كلفت الحكومة، وهي أن الإنسان المصري وتنميته البشرية بجوانبها المتعددة هدف أساسي لهذه الحكومة.

أوضح أن تعيين نائب رئيس وزراء للصناعة تأكيد أن الصناعة قاطرة الاقتصاد ما يجعلنا نقلل استنزاف الدولار وتكون لدينا قدرة على خلق فرص والتصدير والتصنيع وهما رسالتين إيجابيتين عن تشكيل هذه الحكومة.