مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد أبرز مخرجات لقاء وزير الخارجية ونظيره الأردني

قالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى القاهرة جاءت في توقيت مهم، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الثامن والسبعين بعد المائتين، وهي تدل على مدى عمق العلاقة بين مصر والأردن، وأهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين البلدين للضغط على إسرائيل، وإلزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

أهمية توقيت الزيارة

وأضافت «سليم»، في رسالة على الهواء، أنه من خلال المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأردني، هناك توافق وتطابق في الرؤى والأهداف المشتركة والمواقف الثابتة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ومطالب بوقف إطلاق النار

وأشارت إلى أن مصر والأردن هما طرفان أساسيان في القضية، وقاما بجهود كثيرة وحثيثة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ أكد الوزيران ضرورة وقف إطلاق النار وتسوية القضية الفلسطينية، وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية، كما شددا على أنه يجب أن يكون هناك مزيد من التعاون والتشاور مع الأطراف الإقليمية وتشجيعهم على الاعتراف بدولة فلسطين.

ولفتت إلى أن القاهرة وعمان تربطهما علاقات قوية في كثير من المجالات خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، وكان هناك حديث بين الوزيرين على مزيد من التوسع والنشاطات والمبادرات بين البلدين لاستكمال هذه المسيرة.