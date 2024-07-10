جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

استقبلت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أهداف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة تهدف إلى الوصول إلى أفضل جامعة مصرية خضراء من خلال قياس مدى التزام الجامعات المشاركة بعدد من المعايير أهمها التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، ومعايير الطاقة والتغيير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، بالإضافة إلى معايير النقل داخل الجامعة، ودور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع، موجهاً الشكر للجنة تقيم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، متمنياً لهم التوفيق.

وأشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ جامعة كفر الشيخ تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية الطويلة المدى للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تعمل جامعة كفر الشيخ على رفع وعي طلاب الجامعة للاهتمام بالقضايا البيئية، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة، موجهةً الشكر لإدارة الجامعة وكليات الجامعة لتعاونهم وتذليلهم لكل العقبات لظهور جامعة كفر الشيخ بشكل مشرف دائماً، كما وجهت الشكر أيضاً لأعضاء لجنة إدارة المسابقة بالجامعة.

لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وتفقدت اللجنة الحرم الجامعي، شملت المسطحات الخضراء، وكليات الجامعة من الخارج، والمياه الرمادية، والملاعب، وطرق ترشيد المياه، وزيارة المدينة الطبية للجامعة والتي شملت مبنى العيادات الخارجية، ومستشفى الطوارئ وبرنامج التخلص من المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، عقبها جولة تفقدية لكليات «الهندسة، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والصيدلة، والآداب، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والتربية النوعية، والعلوم»، ومبنى الامتحانات الإلكترونية، والمزرعة البحثية لكلية الزراعة.

وفي ختام الفعاليات قام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، باصطحاب لجنة التقييم لافتتاح معرض إدارة تدوير المخلفات بطرق مبتكرة بكلية التربية النوعية بالجامعة.