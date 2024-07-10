القارئ أحمد نعينع ضيف إيمان أبوطالب على قناة «الحياة» الجمعة المقبل

في حلقة خاصة واستثنائية، تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، عملاق دولة التلاوة في مصر القارئ الدكتور أحمد نعينع.

وخلال الحلقة يكشف «نعينع»، كواليس حفظه للقرآن الكريم في طفولته ودور الشيخ أمين الهلالي في حياته، كما يكشف عن علاقته بالشيخ مصطفى إسماعيل وكيف تأثر به.

علاقة الشيخ نعينع بالرئيس الراحل السادات

ويتطرق «نعينع»، أيضا إلى علاقته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويكشف كيف اختاره طبيبا وقارئا خاصا له، كما يتحدث عن علاقته بالموسيقار محمد عبد الوهاب، ويكشف عن لقاء الخميس الذي كان يجمعهما في حضور عمار الشريعي وكمال الطويل.

ويتناول اللقاء طبيعة علاقة «نعينع» بوسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكد أن الشيخ السماك كان مستجاب الدعوة.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة «الحياة» يوم الجمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.